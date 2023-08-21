Фиаско аппарата «Луна-25» помешало космическим стремлениям россии: в игру вступает Индия

Неудача рф ставит Индию в очередь на победу в гонке за стратегический южный полюс Луны.

Недавняя авария российского космического аппарата «Луна-25» на Луне нанесла удар по российским стремлениям в освоении космоса. Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что неудача миссии «Луна-25» стала унижением для россии, которая пытается определить свое будущее в космосе на фоне геополитической напряженности, падения экономики и старения промышленной инфраструктуры.

Так, посадка в понедельник на Луну подтвердила бы амбиции россии и позволила бы ей заявить о «первом» полете на южный полюс.

The Times добавляет, что россия с трудом финансирует свою космическую программу. Сейчас она имеет ограниченный доступ к необходимым технологиям из-за санкций.

США считают более серьезной угрозой именно Китай. Они видят его как соперника по космической гонке.

Тем временем в среду Индия может стать первой в районе южного полюса Луны, попытавшись посадить аппарат «Викрам» в нескольких сотнях километров от намеченной россией точки.

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