Стало известно, сколько украинцев пересекли западную границу страны в августе

Украинцы возвращаются домой к началу учебного года.

Фото: newch.tv

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с 1 августа западную границу Украины пересекли уже более 2,1 миллиона человек в обоих направлениях. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Динамика пассажиропотока остается на высоком уровне. В общей сложности с начала этого месяца границу уже пересекло более 2 миллионов 100 тысяч человек в обоих направлениях, но мы отмечаем динамику и преимущество въезда в Украину, чем выезда за пределы нашей страны. Это также прослеживалось в июле и могу отметить, что высокий пассажиропоток останется как минимум до конца этого месяца», - рассказал Демченко.

По его словам, больше людей возвращается домой с учетом начала нового учебного года.

Ранее сообщалось, что украинцы, вынужденные оставаться за границей из-за вооруженной агрессии россии, стремятся вернуться домой, когда это будет безопасно для них и их детей.

Большинство респондентов (67%) однозначно утверждают, что планируют возвращаться в Украину. Из них 12% планируют это сделать в ближайшее время, 20% хотят еще подождать. 35% собираются вернуться в Украину после окончания войны. Не планируют возвращаться 18% респондентов: из них 17% хотят остаться в стране пребывания, 1% переехать в другую страну.

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