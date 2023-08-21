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  1. В Україні

Стало відомо, скільки українців перетнули західний кордон країни у серпні

23:03, 21 серпня 2023
Українці повертаються додому на початок навчального року.
Стало відомо, скільки українців перетнули західний кордон країни у серпні
Фото: newch.tv

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що з 1 серпня західний кордон України перетнули вже понад 2,1 мільйона людей в обох напрямках. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

 «Динаміка пасажиропотоку залишається на високому рівні. Загалом з початку цього місяця кордон уже перетнуло більше 2 мільйонів 100 тисяч осіб в обох напрямках, але ми відмічаємо динаміку і перевагу в’їзду в Україну, ніж виїзду за межі нашої країни. Це також прослідковувалось у липні, і можу зазначити, що високий пасажиропотік залишиться як мінімум до кінця цього місяця», - розповів Демченко.

За його словами, більше людей повертається додому з огляду на початок нового навчального року.

Раніше ми повідомляли, що українці, які вимушені залишатися за кордоном через збройну агресію росії, прагнуть повернутися додому, коли це буде безпечно для них та їхніх дітей.

Більшість респондентів (67%) однозначно стверджують, що планують повертатися в Україну. З них 12% планують зробити це найближчим часом, 20% хочуть ще почекати. 35% збираються повернутися до України після завершення війни. Не планують повертатися 18% респондентів: із них 17% хочуть залишитись у країні перебування, 1% — переїхати в іншу країну

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