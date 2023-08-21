Вибух у криміналістичному центрі МВС: правоохоронці розпочали розслідування

Загинули чотири працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, автомобілі та прилеглі будинки.

Правоохоронці розпочали розслідування по факту вибуху на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Внаслідок події, яка сталася у Києві 19 серпня на Великій Кільцевій, загинуло 4 працівники експертної установи.

У ході першочергових слідчих дій встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. В ході роботи обʼєкт дослідження здетонував. Загинуло 4 працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки.

Працівники ДБР відразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС України та інших свідків.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

Раніше Клименко зазначив, що у науково-дослідному центрі МВС відбулася детонація вибухонебезпечних предметів.

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