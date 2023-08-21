Взрыв в криминалистическом центре МВД: правоохранители начали расследование

Погибли четыре работника центра, поврежден фасад главного здания, автомобили и близлежащие дома.

Правоохранители начали расследование по факту взрыва на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В результате происшествия, которое произошло в Киеве 19 августа на Большой Кольцевой, погибли 4 работника экспертного учреждения.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что трагедия произошла при исследовании экспертами на территории учреждения взрывоопасного предмета. В ходе работы объект исследования сдетонировал. Погибли 4 работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома.

Сотрудники ДБР сразу провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников ГНИЭКЦ МВД Украины и других свидетелей.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 267 (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшие гибель людей или другие тяжкие последствия) УК Украины.

Ранее Клименко отметил, что в научно-исследовательском центре МВД произошла детонация взрывоопасных предметов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.