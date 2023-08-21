Ушел из жизни судья Голосеевского районного суда в отставке Шкирай Николай Иванович

Перестало биться сердце судьи Голосеевского районного суда города Киева в отставке Николая Ивановича Шкирая.

На 65-м году перестало биться сердце судьи Голосеевского районного суда города Киева в отставке Николая Ивановича Шкирая.

Родился 22.03.1958 года в селе Тарасовка Гребенковского района Полтавской области.

В 1986 году поступил в Украинскую юридическую академию им. Дзержинского в г. Харькове, которую окончил в 1991 году. С 1977 по 1992 годы работал на различных должностях инженера, контрольного мастера, машиниста и юрисконсульта.

В феврале 1992 года избран народным судьей Корабельного районного суда Николаева. В мае 2009 года был переведен на должность судьи Балаклавского районного суда Севастополя, в котором с апреля 2010 года по сентябрь 2013 года исполнял обязанности председателя суда.

С 16 июня 2014 года по 21 мая 2021 года работал в должности судьи Голосеевского районного суда г. Киева, в котором с апреля 2017 года по июль 2018 года исполнял обязанности председателя суда.

Коллектив Голосеевского районного суда г. Киева выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича.

Прощание с Николаем Ивановичем состоится 22 августа в прощальном зале клинической больницы «Феофания» с 09:00 до 10:00, что находится по адресу: г. Киев, ул. Академика Заболотного, 21.

«Судебно-юридическая газета» выражает соболезнования близким и коллегам судьи.

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