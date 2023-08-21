Экс-полицейский предстал перед судом за жестокое избиение мужчины

Правоохранитель в присутствии девушки пострадавшего нанес мужчине около 7 ударов ногой по голове, туловищу и животу.

В Киевской области бывший полицейский признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений. Он приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что в августе 2022 года осужденный, будучи полицейским полком полиции особого назначения ГУНП в Киеве, во внерабочее время ехал по автодороге в Обуховском районе, где на обочине проезжей части увидел мужчину.

«Он остановился, вышел из автомобиля, подошел к нему и ударил по ногам, от чего тот упал на землю. После этого правоохранитель в присутствии девушки пострадавшего нанес ему около 7 ударов ногой по голове, туловищу и животу», - говорится в сообщении.

В результате причинения телесных повреждений у мужчины диагностирован разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение, относящееся к тяжелым телесным повреждениям.

Несмотря на то, что экс-полицейский не признал свою вину, прокуроры предоставили в суд безоговорочные доказательства совершения им указанного преступления.

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