В Одесской области женщина обратилась к криминальному авторитету, чтобы «отжать» семейный бизнес

Притеснения предпринимателей организовала их же знакомая, которую они привлекли к семейному бизнесу.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что женщина обратилась к криминальному авторитету, чтобы «отжать» семейный бизнес одесских предпринимателей. Полицейские сообщили подозрения участникам преступной группы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что притеснения предпринимателей организовала их же знакомая, которую они привлекли в семейный бизнес. Долгое время женщина принимала участие в решении организационных, финансовых, хозяйственных и кадровых вопросов предприятия, пока не задумала прибрать его в свои руки.

«Понимая, что законных оснований для отстранения законных владельцев от ведения ими же инициированного бизнеса нет, попыталась его «отжать».

За помощью она обратилась к доверенному лицу «вора в законе», оказавшему влияние в криминальной среде. Для этого он привлек нескольких своих знакомых. В течение длительного времени фигуранты «посещали» каждого члена семьи с угрозами и требованием несуществующих долгов, постоянно меняя сумму. В дальнейшем перешли к более радикальным действиям – отобрали автомобиль. Когда и это не подействовало, угрожая оружием, избили главу семейства и отобрали деньги. Под давлением потерпевшие ввели в бизнес подконтрольное лицо, а впоследствии потеряли над ним контроль», - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили участников преступной группы и в июне этого года задержали двух ее членов. По местам их пребывания и у других фигурантов провели ряд обысков и изъяли доказательства противоправной деятельности, в том числе автомобиль, ключи от него, документы, принадлежавшие потерпевшему.

В ходе дальнейшего расследования полицейские собрали доказательства, которые стали основанием для сообщения о подозрении заказчика и других участников преступной группы. Следователи полиции Одесщины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 255-3 (Обращение за применением преступного воздействия),

– ч. 1 ст. 255-1 (установление и распространение преступного воздействия),

– ч. 2 ст. 189 (вымогательство),

– ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством),

– ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение),

– ч. 1 ст. 187 (разбой).

Заказчик преступления и двое исполнителей были задержаны в процессуальном порядке. Остальным участникам подозрения сообщены заочно. Принимаются меры по их задержанию.

Женщине грозит лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, «криминальному авторитету» – до десяти лет с конфискацией имущества, а их сообщникам – до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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