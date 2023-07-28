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  1. В Украине

Опубликован Закон о Государственном реестре санкций

15:42, 28 июля 2023
Закон Украины «О санкциях» дополнен статьями, определяющими правовые основы функционирования Государственного реестра санкций.
Опубликован Закон о Государственном реестре санкций
Источник фото: stock.adobe.com
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28 июля в газете «Голос Украины» опубликован Закон Украины от 13 июля 2023 № 3223-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения санкций».

Днем начала функционирования Государственного реестра санкций является день опубликования аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины уведомления о начале функционирования Государственного реестра санкций в газете «Голос Украины».

Как отмечают в НПУ, Закон Украины «О санкциях» дополнен статьями, определяющими правовые основы функционирования Государственного реестра санкций:

– Державний реєстр санкцій – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції;

– дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними (безоплатно);

– у Реєстрі зазначається така інформація (види реєстрових даних):

1) підстави для застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;

2) перелік санкцій, що застосовуються, скасовуються чи змінюються, у розрізі кожної особи, щодо якої застосовано санкції;

3) органи державної влади та інші державні органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;

4) перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації, зокрема:

для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, країна реєстрації (за відсутності відомостей про країну реєстрації – інформація про відсутність реєстрації в Україні) та/або реєстраційний (ідентифікаційний) номер/податковий номер, інші відомості, що її ідентифікують;

для фізичної особи – ім’я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи ідентифікаційний номер (для іноземців та/або осіб без громадянства), громадянство (за відсутності відомостей про громадянство – інформація про відсутність в особи громадянства України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про іноземну державу або невизначене коло осіб певного виду діяльності, до яких застосовано санкції;

інші відомості, що їх ідентифікують (за наявності);

5) відомості про суб’єкта внесення пропозиції про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій стосовно кожної особи, щодо якої застосовані санкції;

6) інші відомості, визначені Положенням про Державний реєстр санкцій;

– до Реєстру може вноситися довідкова інформація, отримана в результаті інформаційних обмінів, із зазначенням джерела, зокрема додаткові ідентифікаційні дані осіб, щодо яких застосовано санкції.

– засобами Реєстру формуються витяги з Реєстру в електронній формі, зміст яких визначається Положенням про Державний реєстр санкцій. Витяги з Реєстру обліковуються у Реєстрі за допомогою УНІКАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ;

– програмне забезпечення Реєстру має забезпечувати:

1) відображення детальних відомостей про осіб, щодо яких застосовано санкції;

2) можливість пошуку у Реєстрі осіб, щодо яких застосовано санкції, за видом реєстрових даних;

3) можливість автоматизації інформаційного обміну з іншими національними електронними інформаційними ресурсами та публічними електронними реєстрами, зокрема для обробки інформації про блокування активів осіб, щодо яких застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону.

Згідно з пунктами 1, 2 Розділу ІІ Закону № 3223-IX вказані положення вводиться в дію з дня початку функціонування Державного реєстру санкцій, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом № 3223-IX (29 липня 2023 року).

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