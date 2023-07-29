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  1. В Украине

Работодателям напомнили, в какие сроки нужно уплатить ЕСВ из сумм больничных и декретных

13:19, 29 июля 2023
Работодатели обязаны уплатить ЕСВ на начисленную за соответствующий календарный месяц суммы пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам не позднее 20 числа следующего месяца.
Работодателям напомнили, в какие сроки нужно уплатить ЕСВ из сумм больничных и декретных
Фото: depositphotos
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Государственная налоговая служба в Винницкой области разъяснила, в какие сроки нужно уплатить ЕСВ из сумм больничных и декретных.

Порядок администрирования сумм единого налога урегулирован нормами Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI. Единый взнос начисляется на суммы, указанные в ч. 1 и 2 ст. 7 Закона №2464, независимо от источников их финансирования, формы, порядка, места выплаты и использования, а также от того, выплачены ли такие суммы фактически после их начисления в уплату.

При этом единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика. Следовательно, работодатели обязаны уплатить единый взнос с начисленной за соответствующий календарный месяц суммы пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горных предприятий, обязанных уплачивать единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 28 числа следующего месяца, независимо от источников их финансирования, формы, порядка, места выплаты и использования, а также от того, выплачены ли такие суммы фактически после их начисления.

В случае если последний день сроков уплаты единого взноса приходится на выходной, праздничный или нерабочий день, последним днем таких сроков уплаты единого взноса считается первый рабочий день, следующий за выходным, праздничным или нерабочим днем.

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