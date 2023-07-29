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  1. В Україні

Роботодавцям нагадали, у які строки потрібно сплатити ЄСВ з сум лікарняних та декретних

13:19, 29 липня 2023
Роботодавці зобов'язані сплатити ЄСВ на нараховану за відповідний календарний місяць суми допомогу по тимчасовій непрацездатності та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами не пізніше 20 числа наступного місяця.
Роботодавцям нагадали, у які строки потрібно сплатити ЄСВ з сум лікарняних та декретних
Фото: depositphotos
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Державна податкова служба у Вінницькій області роз’яснила, у які строки потрібно сплатити ЄСВ з сум лікарняних та декретних.

Порядок адміністрування сум єдиного податку врегульовано нормами Закону України від 08.07.2010 №2464-VI. Єдиний внесок нараховується на суми, зазначені в ч. 1 і 2 ст. 7 Закону №2464, незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати.

При цьому, єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Відтак, роботодавці зобов'язані сплатити єдиний внесок з нарахованої за відповідний календарний місяць суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця, незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування.

У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

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