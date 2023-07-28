Рада прийняла закон щодо оптимізації структури оператора газотранспортної системи

Документ передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи.

28 липня Верховна Рада прийняла в цілому закон (№9311-1) про оптимізацію структури ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Про це повідомили нардепи.

За це рішення проголосувало 250 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи за процедурою, запропонованою Кабінетом Міністрів України, яка передбачає передачу частки ТОВ “Оператор ГТС України” в управління безпосередньо державі (в особі Міністерства енергетики України) шляхом приєднання АТ “МГУ” до ТОВ “Оператор ГТС України”, а також призначення першої незалежної наглядової ради в ТОВ “Оператор ГТС України”, яка буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу ТОВ “Оператор ГТС України”.

Крім того, законопроєкт встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України.

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