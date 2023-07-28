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Секретаріат Вищої ради правосуддя дозволять фінансувати за рахунок коштів урядів іноземних держав

У тому числі за рахунок грошей іноземних урядів можна буде забезпечувати діяльність Служби дисциплінарних інспекторів, яка буде готувати проекти рішень про притягнення певних суддів до відповідальності.

651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

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Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

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Прокурори, поліцейські та інші публічні службовці повертатимуть до бюджету присуджену зарплату у разі скасування судових рішень

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  1. У світі

В'їзд до Євросоюзу буде платним із 2024 року: що слід знати

13:30, 28 липня 2023
Українці та громадяни інших країн, в яких діє безвіз із ЄС, повинні будуть мати дозвіл на подорожі для в’їзду в більшість європейських країн та сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS.
В'їзд до Євросоюзу буде платним із 2024 року: що слід знати
Фото: stopcor.org
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Із 2024 року в’їзд до Європеського Союзу буде платним. Про це йдеться на сайті ЄС.

Так, із наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі для в’їзду в більшість європейських країн та сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS (Системою авторизації в’їзду до Європи).

Дозвіл на поїздку ETIAS є обов’язковою умовою в’їзду для безвізових громадян, які подорожують до будь-якої з 30 європейських країн. Він прив’язаний до паспорта мандрівника. Він дійсний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

Якщо ви отримуєте новий паспорт, вам потрібно отримати новий дозвіл на подорож ETIAS.

Вартість оформлення дозволу становить 7 євро з однієї людини. Отримати його необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким особа планує скористатися.

Маючи дійсний дозвіл ETIAS на подорожі, можна в’їжджати на територію європейських країн скільки завгодно для короткотермінового перебування — як правило, до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Отримувати дозвіл ETIAS потрібно лише у випадку короткотермінових безвізових поїздок до ЄС. Якщо особа має візу, чи карту резидента, жодних додаткових дозволів оформлювати не треба.

Поки що не відомо, чи потрібно буде отримувати дозвіл ETIAS громадянам України, які мають в країнах ЄС тимчасовий захист.

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