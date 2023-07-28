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ВАКС визначив голові ДСА Олексію Сальнікову запобіжний захід у вигляді застави 800 тисяч грн

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову запобіжний захід – заставу в розмірі 800 тисяч грн.

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  1. В Україні

МВС пропонує упродовж 90 днів після закінчення воєнного стану надати право громадянам задекларувати отриману зброю

13:11, 28 липня 2023
порядок декларування вогнепальної зброї, а також правила її носіння, зберігання і перевезення цивільними особами визначатиметься МВС та буде запроваджений після прийняття відповідних змін до закону.
МВС пропонує упродовж 90 днів після закінчення воєнного стану надати право громадянам задекларувати отриману зброю
Зображення: freepik.com
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МВС пропонує упродовж 90 днів після закінчення воєнного стану надати право громадянам задекларувати незареєстровану зброю, отриману для відсічі збройної агресії рф. Про це сказав заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, пише МВС.

«В умовах війни питання легалізація вогнепальної зброї є надзвичайно актуальним в українському суспільстві. Адже кількість зброї, яка знаходиться сьогодні на руках, збільшується щодня», - наголосив Тимченко.

Він зазначив, що органи Національної поліції працюють щоденно для виявлення незаконного зберігання зброї. Підрозділи Державної прикордонної служби також виявляють можливі факти перетину кордону із нелегальною зброєю.

Також Леонід Тимченко прокоментував схвалений Кабінетом Міністрів проєкт закону про внесення змін до «Закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України»:

«Відповідно до цього законопроєкту кожен громадянин, який має незадекларовану зброю, повинен буде задекларувати таку зброю і внести її в реєстр зброї. Це робиться для того, щоб щоб він став легальним користувачем цієї одиниці зброї. Тобто відповідно до цього законопроекту, вся незареєстрована зброя, якщо калібр такої зброї згідно з законом дозволятиме поставити її на облік за громадянином України, повинна бути облікована».

Так, з початку повномасштабної війни росії проти України цивільні особи, які беруть участь у відсічі та стримуванні російської збройної агресії, на законодавчому рівні отримали право використовувати для цього вогнепальну зброю, яка не зареєстрована у визначеному порядку. У зв’язку із цим виникла потреба впорядкування правил поводження зі зброєю, а також надання права цивільним особам задекларувати наявну зброю, але без обов’язку здавати її до завершення дії воєнного стану, і впродовж 90 днів після його завершення.

Заступник Міністра зауважив, що порядок декларування вогнепальної зброї, а також правила її носіння, зберігання і перевезення цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації, визначатиметься Міністерством внутрішніх справ України та буде запроваджений після прийняття відповідних змін до закону.

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