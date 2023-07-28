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  1. В Украине

МВД предлагает в течение 90 дней после окончания военного положения предоставить право гражданам задекларировать полученное оружие

13:11, 28 июля 2023
Порядок декларирования огнестрельного оружия, а также правила его ношения, хранения и перевозки гражданскими лицами будет определяться МВД и будет введен после принятия соответствующих изменений в закон.
МВД предлагает в течение 90 дней после окончания военного положения предоставить право гражданам задекларировать полученное оружие
Изображение: freepik.com
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МВД предлагает в течение 90 дней после окончания военного положения предоставить право гражданам задекларировать незарегистрированное оружие, полученное для отражения вооруженной агрессии рф. Об этом сказал заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко, пишет МВД.

«В условиях войны вопрос легализация огнестрельного оружия является чрезвычайно актуальным в украинском обществе. Ведь количество оружия, которое находится сегодня на руках, увеличивается каждый день», - отметил Тимченко.

Он отметил, что органы национальной полиции работают ежедневно для выявления незаконного хранения оружия. Подразделения Государственной пограничной службы также выявляют возможные факты пересечения границы с нелегальным оружием.

Также Леонид Тимченко прокомментировал одобренный Кабинетом Министров проект закона о внесении изменений в «Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины»:

«Соответственно этому законопроекту каждый гражданин, имеющий незадекларированное оружие, должен будет задекларировать такое оружие и внести его в реестр оружия. Это делается для того чтобы он стал легальным пользователем этой единицы оружия. То есть, согласно этому законопроекту, все незарегистрированное оружие, если калибр такого оружия по закону будет позволять поставить его на учет за гражданином Украины, должно быть учтено».

Так, с начала полномасштабной войны россии против Украины гражданские лица, которые принимают участие в отпоре и сдерживании российской вооруженной агрессии, на законодательном уровне получили право использовать для этого огнестрельное оружие, не зарегистрированное в установленном порядке. В связи с этим возникла необходимость упорядочения правил обращения с оружием, а также предоставление права гражданским лицам задекларировать имеющееся оружие, но без обязанности сдавать его до завершения действия военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

Заместитель Министра отметил, что порядок декларирования огнестрельного оружия, а также правила его ношения, хранения и перевозки гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации, будет определяться Министерством внутренних дел Украины и будет введен после принятия соответствующих изменений в закон.

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