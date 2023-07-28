ВАКС определил главе ГСА Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога 800 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову меру пресечения – залог в размере 805 тысяч грн.

Источник фото: nz.cn.court.gov.ua

28 июля следственная судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная заслушала ходатайство НАБУ о применении меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову (дело 991/6663/23).

Прокуратура просила применить к Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога в размере 400 прожиточных минимумов, а именно 1,73 млн грн. Сторона защиты считает, что достаточно личного обязательства, а сам Сальников заявил во время заседания, что не планирует никуда ехать и будет занимать активную позицию и давать соответствующие показания.

По результатам Сальникову судья определила меру пресечения в виде залога 805 тысяч 200 грн.

Также на главу ГСА возложили обязанности, в частности, не общаться со свидетелями, в том числе судьями КАС ВС. Термин действия обязанностей – 24 сентября 2023 года.

Отметим, что при рассмотрении позиции защиты судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу, в частности, по приглашению проекта ЕС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 24 июля САП и НАБУ сообщили о разоблачении главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда.

Представляющий обвинение прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар отметил во время заседания ВАКС об обстоятельствах ходатайства следующее.

«Алексей Сальников, общаясь со своим давно знакомым, заявителем в данном уголовном производстве Гончаром, высказал предложение предоставить неправомерную выгоду судьям Кассационного административного суда за принятие решения по административному делу об отмене решения суда апелляционной инстанции и возвращении дела на новое апелляционное рассмотрение.

Господин Гончар, по его показаниям, общается с Сальниковым с 2015 года регулярно.

Осенью 2021 года юристы ООО «Фарватер плюс», зная, что Гончар общается с Сальниковым, попросили Гончара узнать, если будет возможность, относительно данного дела и его перспектив, возможности отмены судебного решения.

Гончар больше года не спрашивал об этом Сальникова. И в ноябре 2022 года рассказал об этом деле Сальникову.

На что глава ГСА сообщил, что узнает. С ноября по февраль 2023 года к этому вопросу не возвращались, и 27.02.2023 года Сальников сообщил Гончару, что есть возможность отменить это решение апелляционной инстанции, которое было отрицательным для ООО «Фарватер плюс», за что нужно заплатить 5000 долларов США», отметил прокурор.

Гончара такое предложение удивило, потому что он, по словам прокурора САП, не ожидал предложения по уплате денежных средств.

«1 марта 2023 года Гончар обратился в НАБУ.

5 марта в рамках контроля за совершением преступления Гончар передал Сальникову «для передачи судьям» КАС ВС 5000 долларов США. Чтобы не было вопросов по квалификации, отмечу, что Гончар переспросил, а Сальников ответил, что эта сумма не для него, и этот вопрос решается «за пятерочку». На что Гончар спросил, есть ли Сальников «в этой сумме», и получив ответ, передал еще ему 2500 долларов США.

В течение некоторого времени Сальников встречался с Гончаром. Сальников сообщал Гончару, что эту неправомерную выгоду уже передал, что общался по данному вопросу с руководителем аппарата КАС ВС, с председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, с помощником председателя ВС. Еще некоторое время организовывались определенные встречи, на одну из которых Сальников, не имея возможности прийти лично, отправил своего заместителя Максима Пампуру, который также подтвердил, что вопрос должен быть решен в течение недели.

Продолжалось все до июня 2023 года. 26 июня Сальников сообщил, что после задержания Князева судьи ВС осторожны. Сообщил, что планирует общаться по этому вопросу с главой КАС ВС Михаилом Смоковичем. Но договоренности не были выполнены, и КАС ВС не было принято решение об отмене», – отметил прокурор.

«И факт непринятия соответствующего решения КАС ВС свидетельствует о том, что Сальников не собирался передавать неправомерную выгоду, и с самого начала намеревался ею завладеть, поэтому мы, кроме подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды, также квалифицируем мошенничество», добавил Олег Макар.

Как отметил прокурор, Сальников проживает в месте, которое арендует другое лицо. По мнению прокуратуры, Сальников применяет средства конспирации, имеет скрытые активы.

«Также есть риск влияния на свидетелей уголовного производства. Это свидетели, которые нами установлены, допрос которых планируется, в частности сам Гончар, поскольку сейчас дело построено на его показах. Кроме того, что Сальников с 2015 года с ним знаком, у них есть также общие знакомые.

Другие свидетели это заместитель председателя ГСА Максим Пампура, встречавшийся с Гончаром по поручению Сальникова, который общался по поводу принятия судьями КАС ВС решения об отмене решения апелляционной инстанции.

Меньший риск влияния на свидетелей, которых планирует допросить сторона защиты. Это председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович, а также судьи по делу, о котором идет речь, которые указаны в резолютивной части нашего ходатайства.

Также это помощник председателя Верховного Суда, с которым Сальников созванивался», отметил прокурор.

Примечательно также, что прокурор САП назвал имена других свидетелей по этому делу.

«В связи с наличием риска влияния на свидетелей есть необходимость возложения обязанности воздерживаться от общения со свидетелями, в частности Гончаром, Пампурой, Смоковичем, Стародубом, Кравчуком, Коваленко», - отметил прокурор (последние четыре человека – судьи КАС ВС, которые , очевидно, были в коллегии по делу, о котором идет речь в ходатайстве прокуратуры).

На 27 июля решения КАС ВС по делу нет. Производство открыто в 2021 году.

В итоге , прокуратура просила применить к Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога в размере 400 прожиточных минимумов, а именно 1,73 млн грн.

Размер обоснован тем, что за 2020-2023 зарплата Сальникова, по данным налоговой службы, составляет почти 4 млн грн.

За 2019-2020 год Сальников декларировал наличие денежных средств более миллиона гривен.

Добавим, что сейчас Алексей Сальников находится в отпуске.

Автор: Наталья Мамченко

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