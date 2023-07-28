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ВАКС определил главе ГСА Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога 800 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову меру пресечения – залог в размере 805 тысяч грн.

Судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу

По словам Алексея Сальникова, в ходе командировок обсуждалась помощь от США, но о чем именно шла речь, кроме генераторов, он не уточнил.

Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

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Рада планирует унифицировать процедуры декларирования военной техники к европейским и североатлантическим стандартам

12:34, 28 июля 2023
Депутаты проголосовали в первом чтении.
Рада планирует унифицировать процедуры декларирования военной техники к европейским и североатлантическим стандартам
Фото из открытых источников
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Парламент в первом чтении проголосовал за внесение изменения в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедур декларирования военной техники и других товаров (№9402).

Законопроектом предлагается:

  • разрешить во время таможенного оформления грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, которые согласно закону допущены на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать Форму 302 по форме государства, из которого направляются такие подразделения;
  • установить, что применение Формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита;
  • имплементировать в таможенное законодательство положения законодательства ЕС относительно использованных вооруженными силами отдельных товаров (патронов, пищевых наборов и т.п.) во время многонациональных учений;

упростить процедуру в части освобождения от получения разрешительных документов государственного экспортного контроля для товаров военного назначения и двойного использования, разрешений, необходимых для перемещения лекарственных средств, в том числе тех, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, продукции, произведенной с применением ГМО, освобождение от прохождения государственного контроля пищевых продуктов при перемещении через таможенную границу Украины товаров с использованием Формы 302;

Ранее мы писали, что 19 июня Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9402 по унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедуры декларирования военной техники и других товаров.

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