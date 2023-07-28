Рада планує уніфікувати процедури декларування військової техніки до європейських та північноатлантичних стандартів

Депутати проголосували в першому читанні.

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Парламент в першому читанні проголосував за внесення зміни до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів (№9402).

Законопроектом пропонується:

дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи;

встановити, що застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту;

імплементувати в митне законодавство положення законодавства ЄС щодо використаних збройними силами окремих товарів (патронів, харчових наборів тощо) під час багатонаціональних навчань;

спростити процедуру в частині звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, продукції, виробленої із застосуванням ГМО, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів при переміщенні через митний кордон України товарів з використанням Форми 302;

Раніше ми писали, що 19 червня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9402 щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

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