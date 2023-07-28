В одеському Будинку профспілок пролунав вибух: є загиблий, фото

У поліції зазначають, що, за попередніми даними, в Будинку профспілок Одеси вибухнула граната.

Фото: npu.gov.ua

Головне управління Національної поліції в Одеській області повідомило, що в одеському Будинку профспілок стався вибух. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті інциденту загинула людина.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Фото: npu.gov.ua

Раніш ми писали, що на Вінниччині прогримів вибух у гуртожитку аграрного університету. Загинула одна людина.

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