Знищення «Мрії»: екскерівника ДП «Антонов» Бичкова судитимуть через службову недбалість

У ОГП зазначають, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Фото: Урядовий курʼєр

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП «Антонов» за фактом службової недбалості. Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

У ході розслідування було встановлено, що колишній керівник державного підприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

«Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у смт. Гостомель Київської області», - зазначають у ОГП.

В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено, державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

У ОГП на називають ім’я, але за даними ЗМІ, мова йде про Сергія Бичкова.

Раніше ми писали, що суд залишив під вартою колишнього гендиректора ДП «Антонов» Сергія Бичкова

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