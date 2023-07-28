Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддя ВАКС спробувала з’ясувати в Олексія Сальнікова результати його поїздок на запрошення міжнародних проектів за кордон

За словами Олексія Сальнікова, під час відряджень обговорювалася допомога від США, але про що саме йшла мова, крім генераторів, він не уточнив.

Парламент схвалив реформу оплати праці державних службовців в першому читанні

За словами депутатів, проектом припиняються зайві та необґрунтовані виплати, а також оптимізується кількість працівників держорганів.

Свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвав імена свідків – суддів Касаційного адміністративного суду у справі голови ДСА Олексія Сальнікова

651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

Голова Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати більше 107 тисяч грн

Зарплата інспектора, який вивчатиме скарги на суддів, складе більше 80 тисяч грн: Верховна Рада готується схвалити законопроект, який передбачає створення Служби дисциплінарних інспекторів.

  1. Законодавство
  2. / В Україні

Депутати підтримали в цілому законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів

12:12, 28 липня 2023
Також законопроєкт визначає, що міста є міськими, а селища та села – сільськими населеними пунктами.
Депутати підтримали в цілому законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів
Джерело фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Депутати підтримали в цілому закон законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів: як будуть перейменовувати

Народні депутати підтримали в цілому проєкт Закону про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України (№8263).

Законопроектом пропонується:

  • дати визначення населеним пунктам (містам, селищам та селам) і поселенням за соціально-економічними та містобудівними характеристиками;
  • врегулювати порядок утворення (ліквідація) населених пунктів, встановлення (зміни) їх меж, процедури найменування (перейменування) населених пунктів;
  • визначити правовий статус районів у містах, порядок встановлення (зміни) їх меж, найменування (перейменування) районів у містах;
  • врегулювати порядок утворення, ліквідації районів, встановлення (зміни) їх меж;
  • визначити процедури віднесення населених пунктів до іншої категорії, віднесення поселень до категорій населених пунктів, їх правові наслідки;
  • закріпити роль громадського обговорення при прийнятті окремих рішень з питань адміністративно-територіального устрою;
  • установити, що міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, районного значення, а також селища міського типу відносяться до категорії міст;
  • визнати Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р. № 1654-Х “Про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР” таким, що втратив чинність.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді