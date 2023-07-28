Депутати підтримали в цілому законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів

Також законопроєкт визначає, що міста є міськими, а селища та села – сільськими населеними пунктами.

Джерело фото: rada.gov.ua

Депутати підтримали в цілому закон законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів: як будуть перейменовувати

Народні депутати підтримали в цілому проєкт Закону про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України (№8263).

Законопроектом пропонується:

дати визначення населеним пунктам (містам, селищам та селам) і поселенням за соціально-економічними та містобудівними характеристиками;

врегулювати порядок утворення (ліквідація) населених пунктів, встановлення (зміни) їх меж, процедури найменування (перейменування) населених пунктів;

визначити правовий статус районів у містах, порядок встановлення (зміни) їх меж, найменування (перейменування) районів у містах;

врегулювати порядок утворення, ліквідації районів, встановлення (зміни) їх меж;

визначити процедури віднесення населених пунктів до іншої категорії, віднесення поселень до категорій населених пунктів, їх правові наслідки;

закріпити роль громадського обговорення при прийнятті окремих рішень з питань адміністративно-територіального устрою;

установити, що міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, районного значення, а також селища міського типу відносяться до категорії міст;

визнати Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р. № 1654-Х “Про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР” таким, що втратив чинність.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.