Депутаты поддержали в целом законодательное закрепление процедуры переименования населенных пунктов

Также законопроект определяет, что города являются городскими, а поселки и села – сельскими населенными пунктами.

Источник фото: rada.gov.ua

Народные депутаты поддержали в целом проект Закона о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины (№8263).

Законопроектом предлагается:

дать определение населенным пунктам (городам, поселкам и селам) и поселениям по социально-экономическим и градостроительным характеристикам;

урегулировать порядок образования (ликвидации) населенных пунктов, установление (изменения) их границ, процедуры наименования (переименования) населенных пунктов;

определить правовой статус районов в городах, порядок установления (изменения) их границ, наименование (переименование) районов в городах;

урегулировать порядок образования, ликвидации районов, установления (изменения) их границ;

определить процедуры отнесения населенных пунктов в другую категорию, отнесение поселений к категориям населенных пунктов, их правовые последствия;

закрепить роль общественного обсуждения при принятии отдельных решений по административно-территориальному устройству;

установить, что города республиканского в Автономной Республике Крым, областного, районного значения, а также поселки городского типа относятся к категории городов;

признать Указ Президиума Верховной Рады Украинской ССР от 12 марта 1981 г. № 1654-Х "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской ССР" утратившим силу.

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