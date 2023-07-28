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ВАКС определил главе ГСА Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога 800 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову меру пресечения – залог в размере 805 тысяч грн.

Судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу

По словам Алексея Сальникова, в ходе командировок обсуждалась помощь от США, но о чем именно шла речь, кроме генераторов, он не уточнил.

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По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

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Депутаты поддержали в целом законодательное закрепление процедуры переименования населенных пунктов

12:12, 28 июля 2023
Также законопроект определяет, что города являются городскими, а поселки и села – сельскими населенными пунктами.
Депутаты поддержали в целом законодательное закрепление процедуры переименования населенных пунктов
Источник фото: rada.gov.ua
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Народные депутаты поддержали в целом проект Закона о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины (№8263).

Законопроектом предлагается:

  • дать определение населенным пунктам (городам, поселкам и селам) и поселениям по социально-экономическим и градостроительным характеристикам;
  • урегулировать порядок образования (ликвидации) населенных пунктов, установление (изменения) их границ, процедуры наименования (переименования) населенных пунктов;
  • определить правовой статус районов в городах, порядок установления (изменения) их границ, наименование (переименование) районов в городах;
  • урегулировать порядок образования, ликвидации районов, установления (изменения) их границ;
  • определить процедуры отнесения населенных пунктов в другую категорию, отнесение поселений к категориям населенных пунктов, их правовые последствия;
  • закрепить роль общественного обсуждения при принятии отдельных решений по административно-территориальному устройству;
  • установить, что города республиканского в Автономной Республике Крым, областного, районного значения, а также поселки городского типа относятся к категории городов;
  • признать Указ Президиума Верховной Рады Украинской ССР от 12 марта 1981 г. № 1654-Х "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской ССР" утратившим силу.

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