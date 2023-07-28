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Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

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Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

11:47, 28 июля 2023
По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.
Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении
Источник фото: rada.gov.ua
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28 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменении закона «О государственной службе» о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей №8222. Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, будет изменен способ определения зарплаты госслужащих.

«Внедряется прозрачная система оплаты по классификации должностей, где должностной оклад, а не премии, будет иметь большее значение.

Проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов. Предлагается внедрение системы грейдов, чтобы разные должности имели разный уровень оплаты за проделанную работу. За 281 депутат», отметила она.

Напомним, законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в статью 50 закона «О государственной службе» и установить, что размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30 процентов, а квартальной 90 процентов размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала , за который выплачивается премия

Соответственно, львиной долей того, что будет получать госслужащий (70%) на руки, это будет его должностной оклад вместе с предусмотренными законодательством надбавками.

Также документ предусматривает уменьшение размера надбавок для госслужащих. Согласно проекту, надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30 процентов должностного оклада. Для сравнения действующая норма предусматривает надбавку в 3% должностного оклада на каждый год стажа государственной службы и ограничивает размер надбавок 50% от оклада.

По мнению законодателей, заработная плата государственного служащего в случае принятия проекта будет учитывать квалификацию и опыт, важность и сложность работы в должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей.

В ходе обсуждения предлагалось повысить размер минимального должностного оклада госслужащих, однако в настоящее время она не включена в проект.

Как пояснил член Комитета Виталий Безгин, этот законопроект является условием программы поддержки Украины со стороны ЕС на 2024-2027. Ранее Еврокомиссия обнародовала и перечень сфер, приоритетных для реформирования.

«В этом списке public administration reform (реформа государственного управления) стоит даже перед судопроизводством и антикоррупцией», отметил он.

Законопроект предлагает:

  • установить новую структуру заработной платы: фиксированная часть – 70%, вариативная часть – 30%;
  • разделить государственные органы по юрисдикциям и типам;
  • установить размеры должностных окладов по основным классификациям.

Вместе с тем, известна проблема о низких, на уровне минимальной, заработных платах в аппаратах местных и апелляционных судов. Верховная Рада Украины ранее даже обратилась с заявлением в СНБО о необходимости решения этой проблемы.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура во время своего выступления на заседании Комитета 22 июня 2023 акцентировал внимание на проблеме с зарплатами в аппаратах Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации.

«Государственная судебная администрация в целом поддерживает инициативы по реформированию подходов к оплате труда госслужащих.

Однако хочу акцентировать внимание на том, что согласно законодательству установлены особенности регулирования системы оплаты труда в системе правосудия, определяемые законом о судоустройстве. Так, согласно ч. 5 ст. 150 Закона установлено, что размер должностного оклада работника Секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, должность которого отнесена к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, устанавливается на уровне соответствующего работника аппарата Верховного Суда.

Законопроектом 8222 установлено, что в соответствии со статьей 51 к первому типу отнесены только аппараты КСУ и Верховного Суда. Поэтому существует определенная правовая коллизия, при которой аппараты высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, ВККС, ГСА отнесены согласно этому проекту к третьему типу. Это не согласуется с законом о судоустройстве», – отметил Максим Пампура.

«Эта проблема существует и сегодня, и в действующей редакции статьи 51 ВС и КСУ отнесены к первому уровню, а другие органы системы правосудия ко второму и даже третьему уровням. То есть этим проектом эта коллизия не регулируется», - добавил он.

Также он обратил внимание на правовое заключение ВСП по этому проекту, в котором Высший совет правосудия также акцентирует внимание на том, что этот проект не урегулирует соответствующую проблему.

Автор: Наталя Мамченко

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