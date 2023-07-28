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Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку.

  1. Законодательство

Тепловизионные моноочки и антидроновые ружья освободили от пошлин и НДС – решение парламента

11:47, 28 июля 2023
Освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной тепловизионные моноочки, приборы ночного видения отдельных подкатегорий и антидроновые ружья.
Тепловизионные моноочки и антидроновые ружья освободили от пошлин и НДС – решение парламента
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Верховная Рада 28 июля приняла в целом законопроекты, которыми освобождает от пошлины и НДС тепловизионные моноочки, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, и биноочки с функцией дальномера, а также антидроновые ружья. Об этом сообщают народные депутаты.

За законопроекты №9467 и №9468 проголосовали 294 и 301 нардепа.

В соответствии с принятыми нормами тепловизионные бинокли, моноочки и биноочки, приборы ночного видения отдельных подкатегорий, а также дальномеры до 1 января 2024 года освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

В том числе от налогообложения освобождены товары этих категорий, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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