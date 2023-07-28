Тепловизионные моноочки и антидроновые ружья освободили от пошлин и НДС – решение парламента

Освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной тепловизионные моноочки, приборы ночного видения отдельных подкатегорий и антидроновые ружья.

Верховная Рада 28 июля приняла в целом законопроекты, которыми освобождает от пошлины и НДС тепловизионные моноочки, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, и биноочки с функцией дальномера, а также антидроновые ружья. Об этом сообщают народные депутаты.

За законопроекты №9467 и №9468 проголосовали 294 и 301 нардепа.

В соответствии с принятыми нормами тепловизионные бинокли, моноочки и биноочки, приборы ночного видения отдельных подкатегорий, а также дальномеры до 1 января 2024 года освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

В том числе от налогообложения освобождены товары этих категорий, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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