В Днепра вручают подозрения правоохранителям – одного уже задержали, фото

ГБР сообщило о подозрении четырем правоохранителям.

В одном из райотделений полиции Днепра объявили подозрение четырем правоохранителям по статье служебного подлога, сокрытия преступления. Одного из подозреваемых уже задержали. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«Работники ГБР в тесном взаимодействии с Национальной полицией сообщили о подозрении четырем правоохранителям, которые решили за взятку скрыть и не привлекать к ответственности семь человек за совершение разбойного нападения и похищение граждан для получения выкупа.

Установлено, что семь человек под видом военнослужащих похители в Днепре местных жителей для получения денежного выкупа. Злоумышленники требовали у мужчин и женщин деньги и ценные вещи.

Но нападавшие были разоблачены и задержаны правоохранителями. Однако некоторые руководители правоохранителей решили за неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч долларов США скрыть это преступление и не привлекать нападающих к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Четверым правоохранителям сообщили о подозрении по статье служебного подлога, сокрытии преступления (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 396).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Кроме того, отмечают в ГБР, во время документирования преступной деятельности следствие обнаружило, что некоторые фигуранты уже прикрывали таким образом преступления, в частности, они участвовали в прикрытии убийства человека путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.

Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства преступления и полный круг причастных лиц.

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