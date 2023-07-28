В Дніпрі вручають підозри правоохоронцям – одного вже затримали, фото

ДБР повідомило про підозру чотирьом правоохоронцям.

В одному з райвідділень поліції Дніпра оголосили підозру чотирьом правоохоронцям за статтею службового підроблення, приховування злочину. Одного їх підозрюваних уже затримано. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Працівники ДБР у тісній взаємодії із Національною поліцією повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям, які вирішили за хабар приховати та не притягувати до відповідальності сімох осіб за вчинення розбійного нападу та викрадення громадян для отримання викупу.

Встановлено, що семеро осіб під виглядом військовослужбовців викрали у Дніпрі місцевих мешканців для отримання грошового викупу. Зловмисники вимагали у чоловіка та жінки кошти та цінні речі.

Але нападники були викриті та затримані правоохоронцями. Проте деякі керівники правоохоронців вирішили за неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч доларів США приховати цей злочин та не притягувати нападників до кримінальної відповідальності», - сказано у повідомленні.

Чотирьом правоохоронцям повідомили про підозру за статтею службового підроблення, приховування злочину (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 396).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім того, зазначають у ДБР, під час документування злочинної діяльності слідство виявило, що деякі фігуранти вже прикривали таким чином злочини, зокрема вони брали участь у прикритті вбивства людини шляхом підробки висновків судово-медичного експерта про причини смерті.

Слідство триває, з’ясовуються всі обставини злочину та повне коло причетних осіб.

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