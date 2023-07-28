Рада звернулась до ООН, Червоного Хреста та інших щодо повернення захисників Маріуполя

Міжнародні інституції та партнерів закликали активізувати зусилля для звільнення українських військовополонених.

У п’ятницю, 28 липня, Верховна Рада України звернулась до міжнародних організацій та інших країн щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя. Про це повідомляють народні депутати.

Своє звернення парламент направив до ООН, парламентів та урядів країн G7, членів ЄС та НАТО, Європейського Парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» тощо.

Міжнародні інституції та партнерів закликали активізувати зусилля для звільнення українських військовополонених, особливо захисників Маріуполя, і притягнення винних до відповідальності шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу.

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