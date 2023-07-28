Адміністрування домену GOV.UA передадуть державі: Рада ухвалила закон

Документ передбачає перенесення функції з адміністрування та технічного супроводу доменних імен у домені GOV.UA з приватної фірми на державні органи.

28 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7357 про реєстрацію доменних імен. Про це повідомили нардепи.

За це рішення проголосувало 282 нардепа.

Документ передбачає законодавче врегулювання відносин у сфері реєстрації, продовження реєстрації, перереєстрації, видалення доменних імен органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в публічному домені GOV.UA.

Законопроект закріплює те, що функції з адміністрування та технічного супроводу доменних імен у домені GOV.UA мають бути відокремлені та, функція адміністрування повинна виконуватись виключно органом державної влади.

Раніше ми детально писали про цей закон та про те, хто буде адмініструвати домен GOV.UA.

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