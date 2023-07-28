МОН заблокувало видачу дипломів понад 450 випускникам, які не склали ЗНО – чому

Вони отримають можливість узяти перерву у навчанні та завершити здобуття освіти у наступному році, якщо виконають усі необхідні вимоги.

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Міністерство освіти і науки України заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 випускникам, які не складали ЗНО.

Вони отримають можливість узяти перерву у навчанні та завершити здобуття освіти у наступному році, якщо виконають усі необхідні вимоги, зазначили у відомстві.

Що стало причиною

Як розповідають у МОН, останніми роками почала набирати популярності тенденція, яка у побуті відома як «польський вступ». Цей «механізм» полягає у тому, що спочатку вступник зараховується до іноземного закладу освіти, а після року навчання, яке у деяких випадках відбувалося навіть без виїзду за кордон, поновлюється до закладу вищої освіти в Україні на старший курс. Така схема дозволяла «обійти» ЗНО, а іноді й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти.

Саме тому в 2019 році було внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту». Його доповнили нормою, яка передбачає, що у разі поновлення на певну освітню програму вступник повинен виконати ті ж вимоги, які виконували під час вступу на цю освітню програму інші здобувачі, у групу до яких здійснюється поновлення. Тобто потрібно мати відповідні результати ЗНО, якщо це передбачав вступ на освітню програму, чи відповідні результати творчого конкурсу або фахового іспиту, якщо була така вимога для вступу. Ці зміни набули чинності з серпня 2019 року.

«Більшість ЗВО відповідально поставилися до змін у Законі та роз’яснюють вступникам особливості й вимоги, які необхідно виконати під час поновлення.

Але деякі заклади почали обманювати вступників і здобувачів вищої освіти й зробили це своїм «брендом», розміщуючи відповідну інформацію навіть на офіційних вебсайтах», - пояснили у МОН.

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