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МОН заблокировало выдачу дипломов более 450 выпускникам, которые не составили ЗНО - почему

12:52, 28 июля 2023
Они получат возможность взять перерыв в учебе и завершить образование в следующем году, если выполнят все необходимые требования.
МОН заблокировало выдачу дипломов более 450 выпускникам, которые не составили ЗНО - почему
Изображение: freepik.com
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Министерство образования и науки Украины заблокировало заказ документов о высшем образовании более 450 выпускникам, которые не составляли ЗНО.

Они получат возможность взять перерыв в учебе и завершить образование в следующем году, если выполнят все необходимые требования, отметили в ведомстве.

Что стало причиной

Как рассказывают в МОН, в последние годы стала набирать популярность тенденция, которая в быту известна как «польское вступление». Этот «механизм» состоит в том, что сначала поступающий зачисляется в иностранное заведение образования, а после года обучения, которое в некоторых случаях происходило даже без выезда за границу, возобновляется в заведение высшего образования в Украине на старший курс. Такая схема позволяла «обойти» ЗНО, а иногда и ограничения, установленные стандартами высшего образования.

Именно поэтому в 2019 году были внесены изменения в Закон Украины «О высшем образовании». Его дополнили нормой, предусматривающей, что в случае возобновления на определенную образовательную программу поступающий должен выполнить те же требования, которые выполняли при поступлении на эту образовательную программу другие получатели, в группу к которым осуществляется возобновление. То есть нужно иметь соответствующие результаты ЗНО, если это предусматривало поступление на образовательную программу или соответствующие результаты творческого конкурса или профессионального экзамена, если было такое требование для поступления. Эти изменения вступили в силу с августа 2019 года.

«Большинство ЗВО ответственно отнеслись к изменениям в Законе и разъясняют поступающим особенности и требования, которые необходимо выполнить во время возобновления.

Но некоторые заведения начали обманывать поступающих и получателей высшего образования и сделали это своим «брендом», размещая соответствующую информацию даже на официальных вебсайтах», - объяснили в МОН.

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