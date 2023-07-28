Администрирование домена GOV.UA передадут государству: Рада приняла закон

Документ предусматривает перенос функции по администрированию и техническому сопровождению доменных имен в домене GOV.UA из частной фирмы на государственные органы.

28 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7357 о регистрации доменных имен. Об этом сообщили нардепы.

За это решение проголосовали 282 нардепа.

Документ предусматривает законодательное урегулирование отношений в сфере регистрации, продления регистрации, перерегистрации, удаления доменных имен органами исполнительной власти, другими органами государственной власти и органами местного самоуправления в публичном домене GOV.UA.

Законопроект закрепляет то, что функции по администрированию и техническому сопровождению доменных имен в домене GOV.UA должны быть разделены и функция администрирования должна выполняться исключительно органом государственной власти.

Ранее мы подробно писали об этом законе и о том, кто будет администрировать домен GOV.UA.

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