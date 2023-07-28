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Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку.

  1. Законодательство

Администрирование домена GOV.UA передадут государству: Рада приняла закон

11:13, 28 июля 2023
Документ предусматривает перенос функции по администрированию и техническому сопровождению доменных имен в домене GOV.UA из частной фирмы на государственные органы.
Администрирование домена GOV.UA передадут государству: Рада приняла закон
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28 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7357 о регистрации доменных имен. Об этом сообщили нардепы.

За это решение проголосовали 282 нардепа.

Документ предусматривает законодательное урегулирование отношений в сфере регистрации, продления регистрации, перерегистрации, удаления доменных имен органами исполнительной власти, другими органами государственной власти и органами местного самоуправления в публичном домене GOV.UA.

Законопроект закрепляет то, что функции по администрированию и техническому сопровождению доменных имен в домене GOV.UA должны быть разделены и функция администрирования должна выполняться исключительно органом государственной власти.

Ранее мы подробно писали об этом законе и о том, кто будет администрировать домен GOV.UA.

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