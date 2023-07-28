Рада обратилась к ООН, Красному Кресту и другим относительно возвращения защитников Мариуполя

Международные институты и партнеров призвали активизировать усилия по освобождению украинских военнопленных.

В пятницу, 28 июля, Верховная Рада Украины обратилась в международные организации и другие страны по обеспечению обмена и возвращения в Украину военнопленных защитников Мариуполя. Об этом сообщают народные депутаты.

Свое обращение парламент направил в ООН, парламенты и правительства стран G7, членов ЕС и НАТО, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, Международный комитет Красного Креста, Независимую международную медицинскую гуманитарную организацию «Врачи без границ» и т.д.

Международные институты и партнеров призвали активизировать усилия по освобождению украинских военнопленных, особенно защитников Мариуполя, и привлечению виновных к ответственности путем создания специального международного трибунала.

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