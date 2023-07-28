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Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку.

  1. В Украине

Рада обратилась к ООН, Красному Кресту и другим относительно возвращения защитников Мариуполя

11:24, 28 июля 2023
Международные институты и партнеров призвали активизировать усилия по освобождению украинских военнопленных.
Рада обратилась к ООН, Красному Кресту и другим относительно возвращения защитников Мариуполя
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В пятницу, 28 июля, Верховная Рада Украины обратилась в международные организации и другие страны по обеспечению обмена и возвращения в Украину военнопленных защитников Мариуполя. Об этом сообщают народные депутаты.

Свое обращение парламент направил в ООН, парламенты и правительства стран G7, членов ЕС и НАТО, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, Международный комитет Красного Креста, Независимую международную медицинскую гуманитарную организацию «Врачи без границ» и т.д.

Международные институты и партнеров призвали активизировать усилия по освобождению украинских военнопленных, особенно защитников Мариуполя, и привлечению виновных к ответственности путем создания специального международного трибунала.

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