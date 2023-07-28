Тепловізійні монокуляри та антидронові рушниці звільнили від мит та ПДВ – рішення парламенту

Звільняються від оподаткування ввізним митом тепловізійні монокуляри, прилади нічного бачення окремих підкатегорій та антидронові рушниці.

Верховна Рада 28 липня прийняла в цілому законопроєкти, якими звільняє від мита та ПДВ тепловізійні монокуляри, оснащені інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери, та бінокуляри з функцією далекоміра, а також антидронові рушниці. Про це повідомляють народні депутати.

За законопроекти №9467 та №9468 проголосували 294 та 301 нардепів.

Відповідно до ухвалених норм тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення окремих підкатегорій, а також далекоміри до 1 січня 2024 року звільняються від оподаткування ввізним митом.

У тому числі від оподаткування звільнено товари цих категорій, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.