Уничтожение «Мрии»: экс-руководителя ГП «Антонов» Бычкова будут судить из-за служебной халатности

В ОГП отмечают, что экс-руководитель госпредприятия ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.

Фото: Правительственный курьер

В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП «Антонов» по факту служебной халатности. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

В ходе расследования было установлено, что бывший руководитель государственного предприятия ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.

«В результате транспортный самолет АН-225 «Мрия» своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома АТП «Антонов» в пгт. Гостомель Киевской области», – отмечают в ОГП.

В результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено, а государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В ОГП называют имя, но по данным СМИ, речь идет о Сергее Бычкове.

Ранее соощалось, что суд оставил под стражей бывшего гендиректора ГП «Антонов» Сергея Бычкова.

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