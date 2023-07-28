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ВАКС определил главе ГСА Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога 800 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову меру пресечения – залог в размере 805 тысяч грн.

Судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу

По словам Алексея Сальникова, в ходе командировок обсуждалась помощь от США, но о чем именно шла речь, кроме генераторов, он не уточнил.

Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

  1. В Украине

Уничтожение «Мрии»: экс-руководителя ГП «Антонов» Бычкова будут судить из-за служебной халатности

12:13, 28 июля 2023
В ОГП отмечают, что экс-руководитель госпредприятия ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.
Уничтожение «Мрии»: экс-руководителя ГП «Антонов» Бычкова будут судить из-за служебной халатности
Фото: Правительственный курьер
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В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП «Антонов» по факту служебной халатности. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

В ходе расследования было установлено, что бывший руководитель государственного предприятия ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.

«В результате транспортный самолет АН-225 «Мрия» своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома АТП «Антонов» в пгт. Гостомель Киевской области», – отмечают в ОГП.

В результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено, а государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В ОГП называют имя, но по данным СМИ, речь идет о Сергее Бычкове.

Ранее соощалось, что суд оставил под стражей бывшего гендиректора ГП «Антонов» Сергея Бычкова.

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