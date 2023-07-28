Уничтожение «Мрии»: экс-руководителя ГП «Антонов» Бычкова будут судить из-за служебной халатности

В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП «Антонов» по факту служебной халатности. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.
В ходе расследования было установлено, что бывший руководитель государственного предприятия ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.
«В результате транспортный самолет АН-225 «Мрия» своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома АТП «Антонов» в пгт. Гостомель Киевской области», – отмечают в ОГП.
В результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено, а государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
В ОГП называют имя, но по данным СМИ, речь идет о Сергее Бычкове.
Ранее соощалось, что суд оставил под стражей бывшего гендиректора ГП «Антонов» Сергея Бычкова.
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