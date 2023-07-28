В одесском Доме профсоюзов раздался взрыв: есть погибший, фото

Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило, что в одесском Доме профсоюзов произошел взрыв. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, в результате неосторожного обращения взорвалась граната. В результате инцидента погиб человек.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: npu.gov.ua
Ранее сообщалось, что в Винницкой области прогремел взрыв в общежитии аграрного университета. Погиб один человек.
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