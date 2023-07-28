Суддя ВАКС спробувала з’ясувати в Олексія Сальнікова результати його поїздок на запрошення міжнародних проектів за кордон

За словами Олексія Сальнікова, під час відряджень обговорювалася допомога від США, але про що саме йшла мова, крім генераторів, він не уточнив.

28 липня слідча суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна заслухала клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про застосування запобіжного заходу до голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова (справа 991/6663/23).

Одне з питань, яке виникло під час засідання ВАКС – результати відряджень голови ДСА за кордон.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року під час робочого візиту до Вашингтону на той час голова Верховного Суду Всеволод Князєв провів зустрічі з Головою Верховного суду Сполучених Штатів Америки Джоном Робертсом. У зустрічі також взяла участь Посол України в США Оксана Маркарова і голова ДСА Олексій Сальніков. Були й інші відрядження голови ДСА, зокрема, на запрошення проекту Європейського Союзу.

«Це не просто відрядження невідомо куди, а є лист-запрошення доволі авторитетної організації Pravo-Justice (проект ЄС), яка співпрацює з багатьма інституціями. І напевно, на її запрошення він не міг відмовитися поїхати на певну зустріч, враховуючи на посаду голови ДСА, і що він може впливати на позитивні зрушення.

Це проект Європейського Союзу. Тому ставити акцент на те, що поїздка відбулася саме під час воєнного стану недоречно», - заявив адвокат Сальнікова.

- І як сприяло розвитку? Які наслідки того, що Ви там побували для України? – спитала слідча суддя.

- На цих зустрічах ми робили презентацію, що на теперішній час у нас тут відбувається, і яка допомога нам потрібна. Потім ми зв’язувалися з керівниками судових адміністрацій інших країні і вони вже нам надавали допомогу. Наприклад, генератори. Сполучені Штати нам надавали. Тобто, спочатку ми робили велику презентацію, там було більше 100 країн, - зазначив Олексій Сальніков.

- І отримали генератори? – уточнила суддя ВАКС.

- Ні, не тільки генератори. На теперішній час там були перемовини стосовно проекту USAID, який зараз на відбудову наших судів…

- А генератори кому передали?

- Це для судів, виключно для судів.

- Для чистоти можна сказати один-два суди, яким передали генератори? - уточнила суддя.

- Дивіться, за останні рік-півтора міжнародної технічної допомоги була надано майже на 35 млн. Наприклад, це суди Київської області. Ми бачили Бородняку, Києво-Святошинський, Макарівський суд…

- Їм передано?

- Так.

- Я маю на увазі після січня 2023 року. Який ефект від поїздки, про яку Ви кажете, що не просто себе показати, а із користю для країни, - зауважила суддя.

- На цьому заході вже після презентації було дуже багато зустрічей, зі Сполучених Штатів. І далі ми це питання вже піднімали, були асоціації зі США. Далі ми вже проводили окремі наради після цих зустрічей щодо проблемних питань, які у нас є, - розповів Сальніков.

Нагадаємо, свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, заявив прокурор САП. Прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді застави 1,73 млн грн. Наразі суд видалився до нарадчої кімнати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 24 липня САП і НАБУ повідомили про викриття голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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