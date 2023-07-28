Судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу

По словам Алексея Сальникова, в ходе командировок обсуждалась помощь от США, но о чем именно шла речь, кроме генераторов, он не уточнил.

28 июля следственная судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная заслушала ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о применении меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову (дело 991/6663/23).

Одне з питань, яке виникло під час засідання ВАКС – результати відряджень голови ДСА за кордон.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року під час робочого візиту до Вашингтону на той час голова Верховного Суду Всеволод Князєв провів зустрічі з Головою Верховного суду Сполучених Штатів Америки Джоном Робертсом. У зустрічі також взяла участь Посол України в США Оксана Маркарова і голова ДСА Олексій Сальніков. Були й інші відрядження голови ДСА, зокрема, на запрошення проекту Європейського Союзу.

«Це не просто відрядження невідомо куди, а є лист-запрошення доволі авторитетної організації Pravo-Justice (проект ЄС), яка співпрацює з багатьма інституціями. І напевно, на її запрошення він не міг відмовитися поїхати на певну зустріч, враховуючи на посаду голови ДСА, і що він може впливати на позитивні зрушення.

Це проект Європейського Союзу. Тому ставити акцент на те, що поїздка відбулася саме під час воєнного стану недоречно», - заявив адвокат Сальнікова.

- І як сприяло розвитку? Які наслідки того, що Ви там побували для України? – спитала слідча суддя.

- На цих зустрічах ми робили презентацію, що на теперішній час у нас тут відбувається, і яка допомога нам потрібна. Потім ми зв’язувалися з керівниками судових адміністрацій інших країні і вони вже нам надавали допомогу. Наприклад, генератори. Сполучені Штати нам надавали. Тобто, спочатку ми робили велику презентацію, там було більше 100 країн, - зазначив Олексій Сальніков.

- І отримали генератори? – уточнила суддя ВАКС.

- Ні, не тільки генератори. На теперішній час там були перемовини стосовно проекту USAID, який зараз на відбудову наших судів…

- А генератори кому передали?

- Це для судів, виключно для судів.

- Для чистоти можна сказати один-два суди, яким передали генератори? - уточнила суддя.

- Дивіться, за останні рік-півтора міжнародної технічної допомоги була надано майже на 35 млн. Наприклад, це суди Київської області. Ми бачили Бородняку, Києво-Святошинський, Макарівський суд…

- Їм передано?

- Так.

- Я маю на увазі після січня 2023 року. Який ефект від поїздки, про яку Ви кажете, що не просто себе показати, а із користю для країни, - зауважила суддя.

- На цьому заході вже після презентації було дуже багато зустрічей, зі Сполучених Штатів. І далі ми це питання вже піднімали, були асоціації зі США. Далі ми вже проводили окремі наради після цих зустрічей щодо проблемних питань, які у нас є, - розповів Сальніков.

Нагадаємо, свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, заявив прокурор САП. Прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді застави 1,73 млн грн. Наразі суд видалився до нарадчої кімнати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 24 липня САП і НАБУ повідомили про викриття голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.

Автор: Наталья Мамченко

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