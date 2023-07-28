Въезд в Евросоюз будет платным с 2024 года: что нужно знать

Украинцы и граждане других стран, где действует безвиз с ЕС, должны будут иметь разрешение на путешествия для въезда в большинство европейских стран и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS.

Фото: stopcor.org

С 2024 года въезд в Европейский Союз будет платным. Об этом идет речь на сайте ЕС.

Так, со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на поездки для въезда в большинство европейских стран и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS (Система авторизации въезда в Европу).

Разрешение на поездку ETIAS является обязательным условием въезда для безвизовых граждан, путешествующих в любую из 30 европейских стран. Он привязан к паспорту путешественника. Он действителен до трех лет или до истечения срока действия паспорта.

Если вы получаете новый паспорт, вам нужно получить новое разрешение на поездку ETIAS.

Стоимость оформления разрешения составляет 7 евро с одного человека. Получить его необходимо не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом независимо от вида транспорта, которым лицо планирует воспользоваться.

Имея разрешение ETIAS на путешествия, можно въезжать на территорию европейских стран сколько угодно для краткосрочного пребывания — как правило, до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Получать разрешение ETIAS следует только в случае краткосрочных безвизовых поездок в ЕС. Если лицо имеет визу или карту резидента, никаких дополнительных разрешений оформлять не нужно.

Пока неизвестно, нужно ли будет получать разрешение ETIAS гражданам Украины, имеющим в странах ЕС временную защиту.

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