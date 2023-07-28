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ВАКС определил главе ГСА Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога 800 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову меру пресечения – залог в размере 805 тысяч грн.

Судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу

По словам Алексея Сальникова, в ходе командировок обсуждалась помощь от США, но о чем именно шла речь, кроме генераторов, он не уточнил.

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По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

  1. В мире

Въезд в Евросоюз будет платным с 2024 года: что нужно знать

13:30, 28 июля 2023
Украинцы и граждане других стран, где действует безвиз с ЕС, должны будут иметь разрешение на путешествия для въезда в большинство европейских стран и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS.
Въезд в Евросоюз будет платным с 2024 года: что нужно знать
Фото: stopcor.org
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С 2024 года въезд в Европейский Союз будет платным. Об этом идет речь на сайте ЕС.

Так, со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на поездки для въезда в большинство европейских стран и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS (Система авторизации въезда в Европу).

Разрешение на поездку ETIAS является обязательным условием въезда для безвизовых граждан, путешествующих в любую из 30 европейских стран. Он привязан к паспорту путешественника. Он действителен до трех лет или до истечения срока действия паспорта.

Если вы получаете новый паспорт, вам нужно получить новое разрешение на поездку ETIAS.

Стоимость оформления разрешения составляет 7 евро с одного человека. Получить его необходимо не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом независимо от вида транспорта, которым лицо планирует воспользоваться.

Имея разрешение ETIAS на путешествия, можно въезжать на территорию европейских стран сколько угодно для краткосрочного пребывания — как правило, до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Получать разрешение ETIAS следует только в случае краткосрочных безвизовых поездок в ЕС. Если лицо имеет визу или карту резидента, никаких дополнительных разрешений оформлять не нужно.

Пока неизвестно, нужно ли будет получать разрешение ETIAS гражданам Украины, имеющим в странах ЕС временную защиту.

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