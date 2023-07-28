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  1. Законодательство

Рада приняла закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы

13:49, 28 июля 2023
Документ предусматривает введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы.
Рада приняла закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы
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28 июля Верховная Рада приняла в целом закон (№9311-1) об оптимизации структуры ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». Об этом сообщили нардепы.

За это решение проголосовало 250 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы по процедуре, предложенной Кабинетом Министров Украины, предусматривающей передачу доли ООО «Оператор ГТС Украины» в управление непосредственно государству (в лице Министерства энергетики Украины) путем присоединения АО «МГУ» к ООО «Оператор ГТС Украины», а также назначение первого независимого наблюдательного совета в ООО «Оператор ГТС Украины», который будет ответственен за назначение руководителя и/или членов исполнительного органа ООО «Оператор ГТС Украины».

Кроме того, законопроект устанавливает предохранители, обеспечивающие выполнение Украиной взятых на себя обязательств по реформе корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины.

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