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  1. В Україні

На Одещині жінка звернулася до кримінального авторитета, аби «віджати» родинний бізнес

21:34, 28 липня 2023
Утиски на підприємців організувала їхня ж знайома, яку вони залучили до сімейного бізнесу.
На Одещині жінка звернулася до кримінального авторитета, аби «віджати» родинний бізнес
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що жінка звернулася до кримінального авторитета, аби «віджати» родинний бізнес одеських підприємців. Поліцейські повідомили підозри учасникам злочинної групи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Правоохоронці встановили, що утиски на підприємців організувала їхня ж знайома, яку вони залучили до сімейного бізнесу. Впродовж тривалого часу жінка брала участь у вирішенні організаційних, фінансових, господарських та кадрових питань підприємства, аж поки не задумала прибрати його до своїх рук.

«Розуміючи, що законних підстав для усунення законних власників від ведення ними ж започаткованого бізнесу немає, спробувала його «віджати». 

За допомогою вона звернулася до довіреної особи «вора в законі», який мав вплив у кримінальному середовищі. Для цього він залучив декількох своїх знайомих. Упродовж тривалого часу фігуранти «навідувалися» до кожного члена родини з погрозами та вимаганням неіснуючих боргів, весь час змінюючи суму. Надалі перейшли до більш радикальних дій - відібрали автомобіль. Коли й це не подіяло, погрожуючи зброєю, побили голову сімейства та відібрали гроші. Під тиском потерпілі ввели до бізнесу підконтрольну особу, а згодом втратили над ним контроль», - сказано у повідомленні.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили учасників злочинної групи і у червні цього року затримали двох її членів. За місцями їхнього перебування та у інших фігурантів провели низку обшуків та вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема автомобіль, ключі від нього, документи, що належали потерпілому.

Під час подальшого розслідування поліцейські зібрали докази, що стали підставою для повідомлення підозри замовниці та іншим учасникам злочинної групи. Тож слідчі поліції Одещини під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 255-3 (Звернення за застосуванням злочинного впливу),

- ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу),

- ч. 2 ст. 189 (вимагання),

- ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом),

- ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження),

- ч. 1 ст. 187 (розбій).

Замовницю злочину та двох виконавців було затримано в процесуальному порядку. Іншим учасникам підозри повідомлені заочно. Вживаються заходи для їх затримання.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна або без такої, «кримінальному авторитету» – до десяти років з конфіскацією майна, а їхнім спільникам – до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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