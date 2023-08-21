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  1. В Україні

Експоліцейський постав перед судом за жорстоке побиття чоловіка

22:42, 21 серпня 2023
Правоохоронець в присутності дівчини потерпілого завдав чоловікові близько 7 ударів ногою по голові, тулубу та животу.
Експоліцейський постав перед судом за жорстоке побиття чоловіка

На Київщині колишнього поліцейського визнано винним в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Його засуджено до шести років позбавлення волі. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що у серпні 2022 року засуджений, будучи поліцейським полку поліції особливого призначення ГУНП у м. Києві, у позаробочий час їхав по автодорозі в Обухівському районі, де на узбіччі проїжджої частини побачив чоловіка.

«Він зупинився, вийшов з автомобіля, підійшов до нього та вдарив по ногах, від чого той впав на землю. Після цього правоохоронець в присутності дівчини потерпілого завдав йому близько 7 ударів ногою по голові, тулубу та животу», - сказано у повідомленні.

Внаслідок спричинення тілесних ушкоджень у чоловіка діагностовано  розрив селезінки та внутрішньочеревна кровотеча, що відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.

Попри те, що експоліцейський не визнав свою провину, прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення ним зазначеного злочину.

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