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Пішов з життя суддя Голосіївського районного суду у відставці Шкірай Микола Іванович

16:07, 21 серпня 2023
Перестало битися серце судді Голосіївського районного суду міста Києва у відставці Миколи Івановича Шкірая.
Пішов з життя суддя Голосіївського районного суду у відставці Шкірай Микола Іванович

На 65-му році перестало битися серце судді Голосіївського районного суду міста Києва у відставці Миколи Івановича Шкірая.

Народився 22.03.1958 року в селі Тарасівка Гребінківського району Полтавської області.

У 1986 році вступив до Української юридичної академії ім. Дзержинського у м. Харкові, яку закінчив у 1991 році. Із 1977 по 1992 роки працював на різних посадах інженера, контрольного майстра, машиніста та юрисконсульта.

У лютому 1992 року обраний народним суддею Корабельного районного суду Миколаєва. У травні 2009 року був переведений на посаду судді Балаклавського районного суду Севастополя, в якому з квітня 2010 року по вересень 2013 року виконував обов‘язки голови суду.

З 16 червня 2014 року по 21 травня 2021 рік працював на посаді судді Голосіївського районного суду м. Києва, в якому з квітня 2017 року по липень 2018 року виконував обов’язки голови суду.

Колектив Голосіївського районного суду м. Києва висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Івановича.

Прощання з Миколою Івановичем відбудеться 22 серпня у прощальній залі клінічної лікарні «Феофанія» з 09:00 до 10:00, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

«Судово-юридична газета» висловлює співчуття близьким та колегам судді.

 

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