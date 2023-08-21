Фіаско апарату «Луна-25» завадило космічним прагненням росії: в гру вступає Індія

Невдача рф ставить Індію в чергу на перемогу в гонці за стратегічний південний полюс Місяця.

Нещодавня аварія російського космічного апарату «Луна-25» на Місяці завдала удару по російським прагненням в освоєнні космосу. Про це повідомляє The Times.

Видання зазначає, що невдача місії «Луна-25» стала приниженням для росії, яка намагається визначити своє майбутнє у космосі на тлі геополітичної напруженості, падіння економіки та старіння промислової інфраструктури.

Так, посадка на Місяць підтвердила б амбіції росії і дозволила їй заявити про «перший» політ на південний полюс.

The Times додає, що росія важко фінансує свою космічну програму. Наразі вона має обмежений доступ до необхідних технологій через санкції.

США вважають серйознішою загрозою саме Китай. Вони бачать його як суперника з космічних перегонів.

Тим часом вже 23 серпня Індія може стати першою в районі південного полюса Місяця, спробувавши посадити апарат «Вікрам» за кількасот кілометрів від наміченої росією точки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.