Похитил благотворительную помощь: суд оставил в силе решение о неприменении к военному освобождения от наказания с испытанием

Верховный Суд оставил в силе решение апелляции о неприменении к военнослужащему, который похитил благотворительную помощь, освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, осудившего офицера пограничного отряда, который похитил имущество – благотворительную помощь общей стоимостью 238 600 гривен, – сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Суд первой инстанции признал виновным военнослужащего и приговорил его к пяти годам заключения, в то же время освободил от отбывания наказания. Черниговский апелляционный суд отменил это решение относительно назначения наказания. Суд приговорил военнослужащего к семи годам лишения свободы и лишил его воинского звания.

Защитник обвиняемого не согласился с приговором, поскольку считал, что суд необоснованно не применил к осужденному освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Впрочем, ККС ВС согласился с решением апелляции, отметив, что неприменение судом освобождения от отбывания наказания с испытанием в этом случае соответствует цели наказания и общим принципам его назначения.

Постановление ККС ВС от 11 июля 2023 года по делу № 751/5204/22 (производство № 51-2064км23).

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