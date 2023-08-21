Яку версію F-16 отримає Україна від Данії та Нідерландів: подробиці

У ЗМІ стало відомо, які саме винищувачі F-16 Україна отримає від Данії та Нідерландів.

Джерело фото: Defense Express

Нідерланди й Данія взяли на себе зобов’язання передати Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі. Винищувачі F-16, які Україна очікує від Нідерландів та Данії проходили модернізацію з середини 1990-их до середини 2000 років, – повідомляє Defence Express.

Всі бойові літаки F-16, які належать Нідерландам і Данії, пройшли процес модернізації від середини 90-х до середини 2000-х років в рамках програми Mid-Life Update – MLU, що включав регулярне технічне обслуговування, спрямоване на продовження строків їх служби.

Важливою частиною модернізації F-16 MLU було заміщення радіолокаційної системи на борту на більш сучасну AN/APG-66(V)2, здатну виявляти цілі на відстань до 110 км. Додатково, для використання високоточних збройних систем, літаки отримали можливість підвішування контейнерів Lantrin або Litening. Поліпшено бортовий комп'ютер, системи відображення інформації на приладах, системи електронної боротьби, навігації та зв'язку, а також системи для польотів на малих висотах.

F-16 MLU, хоча і не є найновішою версією, як, наприклад, F-16V Block 70/72, все ж є повноцінним багатофункціональним винищувачем, здатним виконувати різноманітні завдання. Цей літак здатен вести бойові дії на відстанях понад 100 км, а також використовувати широкий спектр високоточного озброєння.

Крім того, можливий сценарій додаткової модернізації деяких з цих винищувачів, особливо враховуючи графіки їх передачі, які будуть розтягнуті у часі. Наприклад, за словами глави датського уряду Метте Фредеріксен, до кінця 2023 року планується передати шість літаків, у 2024 – вісім, а в 2025 році – п'ять.

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