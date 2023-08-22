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У Пентагоні назвали умову, за якої США готові розпочати навчання українських пілотів на F-16

08:59, 22 серпня 2023
Зазначається, що США приєднаються до процесу навчання, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе цю ініціативу, будуть відставити від запланованого графіку.
У Пентагоні назвали умову, за якої США готові розпочати навчання українських пілотів на F-16

США готові вчити українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання. Про це заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє пресслужба Пентагону.

"США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше за ту кількість, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", - зазначила вона.

За її словами, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе ініціативу щодо навчання, відставатимуть від графіка, або потрібно буде навчити додаткову кількість українських льотчиків, тоді до процесу навчання приєднаються і США.

Також вона додала, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16, і це займе деякий час.

Нагадаємо, що Нідерланди й Данія взяли на себе зобов’язання передати Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

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