Ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі: є постраждалий, фото

Вранці 22 серпня рф завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За попередніми даними, постраждала одна людина: чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, вночі армія рф безпілотником атакувала Синельниківський район Дніпропетровщини.
Ворог поцілив по приватному підприємству — сталася пожежа. Рятувальники оперативно зупинили вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених.
Ще один ворожий удар по району стався вранці — пошкоджена лінія електропередачі та інша цивільна інфраструктура. Інформація про наслідки уточнюється.
Фото: Сергій Лисак/Телеграм
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