Ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі: є постраждалий, фото

Пошкоджено 20 приватних будинків і лінія електропередачі.

Фото: Сергій Лисак/Телеграм

Вранці 22 серпня рф завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, постраждала одна людина: чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджено житло місцевих – 20 приватних будинків, та лінія електропередачі.

Крім того, вночі армія рф безпілотником атакувала Синельниківський район Дніпропетровщини.

Ворог поцілив по приватному підприємству — сталася пожежа. Рятувальники оперативно зупинили вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Ще один ворожий удар по району стався вранці — пошкоджена лінія електропередачі та інша цивільна інфраструктура. Інформація про наслідки уточнюється.

Фото: Сергій Лисак/Телеграм

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