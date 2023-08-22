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Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: есть пострадавший, фото

08:40, 22 августа 2023
Повреждены 20 частных домов и линия электропередачи.
Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: есть пострадавший, фото
Фото: Сергей Лысак/Телеграм

Утром 22 августа рф нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, пострадал один человек: мужчине оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

Также повреждено жилье местных – 20 частных домов, и линия электропередачи.

Кроме того, ночью армия РФ беспилотником атаковала Синельниковский район Днепропетровской области.

Враг попал по частному предприятию — произошел пожар. Спасатели оперативно остановили огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Еще один вражеский удар по району произошел утром – повреждена линия электропередачи и другая гражданская инфраструктура. Информация о последствиях уточняется.

Фото: Сергей Лысак/Телеграм

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