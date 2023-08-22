Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим: огляд практики ККС ВС

Верховний Суд поділився оглядом судової практики ККС ВС за перше півріччя 2023 року

Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного кримінального суду за перше півріччя 2023 року.

В огляді зібрано найважливіші правові позиції ККС ВС, які для зручності користування систематизовано за назвами розділів Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.

Зазначається, що огляд містить лише короткий опис правових висновків із посиланням на реквізити відповідних рішень ККС ВС в ЄДРСР і може стати в пригоді представникам усіх юридичних професій.

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