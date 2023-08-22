Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Керівництво суду нав’язало судді помічника проти її волі, але суддя відмовилась з ним працювати

Як виявилося, близький родич помічника судді є обвинуваченим в справі, що розглядає суддя.

Верховна Рада ухвалила закон про обчислення строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни

Парламент прийняв зміни до КПК: на думку депутатів, практика засвідчила потребу змін в обчисленні строків досудового розслідування у провадженнях, де жодній особі не повідомлено про підозру.

Дуже часто люди йдуть пішки через мінні поля, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки, – Зеленський стосовно контрнаступу на півдні

Володимир Зеленський: «На південному напрямку все дуже щільно заміновано, і люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки».

Зеленський про посилення мобілізації: Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати

Володимир Зеленський прокоментував посилення мобілізації.

РСУ припинила конкурс на члена Дорадчої групи експертів – буде новий

У Ради суддів буде 30 днів, щоб призначити члена до першого складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у судді Конституційного Суду.

  1. В Україні

Чи потрібно оплачувати лікарняні під час громадських робіт

19:09, 22 серпня 2023
У Держпраці повідомили, якщо під час виконання тимчасових або громадських робіт працівник захворіє, то роботодавцю потрібно оплачувати такий листок непрацездатності.
Чи потрібно оплачувати лікарняні під час громадських робіт
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи потрібно оплачувати листок непрацездатності під час виконання тимчасових або громадських робіт.

"Так, потрібно оплачувати. Оскільки на працівників, залучених до громадських та інших роботах тимчасового характеру поширюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вони є застрахованими особами і мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з урахуванням їх страхового стажу", - повідомляє Держпраці.

Раніше ми писали, чи оплачується лікарняний під час призупинення дії трудового договору.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду