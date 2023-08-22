Чи потрібно оплачувати лікарняні під час громадських робіт

У Держпраці повідомили, якщо під час виконання тимчасових або громадських робіт працівник захворіє, то роботодавцю потрібно оплачувати такий листок непрацездатності.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи потрібно оплачувати листок непрацездатності під час виконання тимчасових або громадських робіт.

"Так, потрібно оплачувати. Оскільки на працівників, залучених до громадських та інших роботах тимчасового характеру поширюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вони є застрахованими особами і мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з урахуванням їх страхового стажу", - повідомляє Держпраці.

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